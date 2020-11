Los muertes por ''Eta'' podría llegar a 150, dice el presidente de Guatemala

GUATEMALA, Guatemala. – El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo este viernes que la cifra de muertos como consecuencia de las fuertes lluvias causadas por la tormenta “Eta” a su paso por el país puede alcanzar las 150.

En conferencia de prensa, Giammattei dijo que hasta hoy una brigada de rescatistas pudo ingresar a la aldea Quejá, en el departamento de Alta Verapaz, donde el informe del Ejército de Guatemala reporta 150 viviendas enterradas por deslizamientos, en las cuales habría al menos 100 personas fallecidas.

"Entre fallecidos y desaparecidos las cifras no oficiales nos arrojan 150 muertos, son no oficiales porque no los tenemos totalmente confirmados“, señaló el mandatario.

Giammattei agregó que son más de 75,000 personas las que se han visto afectadas directamente por los deslaves e inundaciones, e incluso reportó que hay problemas para sacar a grupos de personas que no desean dejar sus viviendas, pese a estar bajo el agua.

Hasta el momento, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres mantiene la cifra de ocho muertos.