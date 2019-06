WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo este martes a México, China y sus opositores del Partido Demócrata en la línea de fuego, a horas de que coincida con el ex vicepresidente y potencial rival electoral Joe Biden en el noreste estado de Iowa.



En sus usuales mensajes de Twitter reiteró que “está muy feliz” con el acuerdo que logró México el pasado viernes en aranceles y migración, pero reiteró que si las tarifas arancelarias se ubicaran en su nivel más alto, las empresas que se han ido de suelo estadounidense regresarían.

…Companies to come to the U.S.A and to get companies that have left us for other lands to come back home. We stupidly lost 30% of our auto business to Mexico. If the Tariffs went on at the higher level, they would all come back, and pass. But very happy with the deal I made,… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2019

“Estúpidamente perdimos el 30 por ciento de nuestro negocio automotriz con México“, insistió el jefe de la Casa Blanca que ha insistido en el regreso de empresas que han buscado en otras naciones mejores condiciones competitivas.

….If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2019

De manera escueta insistió en que existen partes del acuerdo con México “que no han sido” reveladas, pero contrastó con China, que afirmó recurre a devaluar su moneda y subsidiar empresas para atenuar el 25 por ciento de tarifas que impuso a sus importaciones.

Sad when you think about it, but Mexico right now is doing more for the United States at the Border than the Democrats in Congress! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de junio de 2019

En ese contexto escribió que “es triste cuando se piensa, pero México ahora mismo hace más por Estados Unidos en la frontera que los demócratas en el Congreso“, en referencia a los cuestionamientos de los legisladores de esa filiación a su presidencia.

Eventos de campaña

Los tuits de esta mañana se dan a horas de que Trump y el exvicepresidente demócrata Joe Biden coincidan en el noreste estado de Iowa en actos proselitistas rumbo a las elecciones de 2020.



Ambos estarán a unos 160 kilómetros uno del otro, en Iowa, el cual tiene seis votos del Colegio Electoral cuyos miembros eligen a los mandatarios estadounidneses, dado su sistema indirecto.



Biden estuvo en la Casa Blanca como vicepresidente en los dos periodos de Barack Obama, anunció su intención de lograr la candidatura presidencial demócrata el pasado 25 de abril, mientras Trump lo hará el próximo 18 de junio.