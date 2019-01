Más tropas de EE.UU. a la frontera con México

WASHINGTON. (Notimex).- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó hoy que envió más tropas a su frontera sur, la cual linda con México, con el fin de evitar la entrada de migrantes a Estados Unidos.

More troops being sent to the Southern Border to stop the attempted Invasion of Illegals, through large Caravans, into our Country. We have stopped the previous Caravans, and we will stop these also. With a Wall it would be soooo much easier and less expensive. Being Built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de enero de 2019