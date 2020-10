BETHESDA, Maryland, EE.UU. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó por un período "sumamente preocupante" y los dos próximos días serán "cruciales" tras caer enfermo de coronavirus, declaró el jefe de su despacho, Mark Meadows, en un agudo contraste con el tono optimista empleado anteriormente por los médicos del mandatario, quienes pasaron muchos esfuerzos para no revelar que Trump recibió oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de ser llevado al hospital.

La mañana de este domingo, Trump seguía recluido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland, donde pasó su segunda noche. A través de un vídeo, el sábado por la tarde ofreció su propia apreciación de su estado de salud, y aseguró estar sintiéndose mejor. “Espero regresar pronto”, afirmó.

Y él estaba de vuelta en las redes sociales el domingo por la mañana, compartiendo un vídeo de sus seguidores ondeando banderas, la mayoría sin llevar mascarillas, reunidos a las afueras del hospital Walter Reed.

