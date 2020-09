Mejorarían la ayuda a las pequeñas empresas en EE.UU.

La Fed ve avance en la economía estadounidense

WASHINGTON.— Importantes autoridades económicas de Estados Unidos abrieron la puerta para una mayor ayuda a las pequeñas empresas golpeadas por la pandemia de coronavirus, pero el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, aseguró que probablemente no sea canalizada a través del banco central.

Incomodado por las críticas de que el programa de créditos Main Street fue ineficaz en alcanzar a las pequeñas empresas, el banquero central afirmó a la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que ha habido poca demanda por los préstamos de la Fed por menos de un millón de dólares.

Powell dijo ante el panel controlado por los demócratas, que si el Congreso quiere llevar sumas más bajas de dinero a las firmas más pequeñas, debería utilizar algo como el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP por sus siglas en inglés) y evitarle a la Fed la dificultad de cubrir préstamos a cientos de miles de pequeñas compañías.

“Tratar de cubrir el crédito de cientos de miles de pequeñas empresas sería muy difícil”, aseguró el titular de la Reserva Federal.

El PPP, que ofrecía créditos que se convertirían en subsidios bajo ciertas condiciones y no implicaba una suscripción estricta de las firmas solicitantes, “es una mejor manera de abordar ese espacio”, dijo Powell.

Prevén pérdidas

Previamente en la misma audiencia, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aseveró que estaba dispuesto a que la Fed relajara los estándares del programa Main Street y permitiera préstamos tan bajos de hasta 100,000 dólares, y que esperaba que se produjeran algunos incumplimientos de pagos. El crédito mínimo actual para el programa de apoyo es de 250,000 dólares.

“Prevemos tener pérdidas y estamos trabajando estrechamente con la Fed para que fluya más dinero a través del programa Main Street, dijo en su declaración.

De un potencial de 600,000 millones de dólares, el programa que comenzó en junio ha procesado préstamos por alrededor de 2,000 millones de dólares.

Pero Mnuchin también aseguró ante los legisladores que estaba abierto a un nuevo programa similar al PPP u otros esfuerzos de seguimiento enfocados a restaurantes y pequeñas firmas en industrias particularmente afectadas por la pandemia y que se han beneficiado menos de los primeros meses de recuperación económica.

Powell afirmó que la economía estadounidense ha mostrado una “marcada mejoría” desde que la pandemia la sumió en una recesión. “Sin embargo, el camino a seguir sigue siendo incierto y la trayectoria del virus y de la política fiscal plantean riesgos particulares”.

“Nos mantenemos comprometidos a utilizar nuestras herramientas para hacer lo que podamos, durante el tiempo que sea necesario, para garantizar que la recuperación sea lo más fuerte posible y limitar el daño duradero a la economía”, dijo Powell.— Reuters

OptimismoEconomía

Una encuesta señala que estadounidenses ven cerca una estabilidad económica.

Nueva encuesta

Según una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 60% de los estadounidenses describió la economía nacional como mala y el 40% como buena, mostrando una mejoría comparada a mayo.