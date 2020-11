Melania Trump acude a votar a Palm Beach sin portar cubrebocas

MIAMI, Florida.- Esta mañana, Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, votó en Palm Beach, Florida, a donde ella y su esposo trasladaron su residencia particular en 2019.

Melania acudió a votar al Centro de Recreación Morton y Barbara Mandel, con un vestido estampado sin mangas y el pelo recogido en un moño bajo.

First Lady Melania Trump votes in West Palm Beach, FL, this morning. pic.twitter.com/jO2lEoAHAq