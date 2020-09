Michael Bloomberg donará $100 mdd para que Joe Biden gane en Florida

WASHINGTON. — Michael Bloomberg donará por lo menos 100 millones de dólares para ayudar al candidato demócrata Joe Biden a ganar en el estado de Florida.

El multimillonario y exalcalde de Nueva York está ofreciendo su ayuda en momentos en que los demócratas intensifican sus esfuerzos en ese estado que es crucial para el presidente Donald Trump.

Si Biden gana Florida, el camino de Trump para lograr los 270 votos del Colegio Electoral y así ganar la reelección se vería sumamente complicado.

Los republicanos, sin embargo, se muestran confiados en ese estado, señalando que avanzaron en los comicios del 2018 y vieron una gran concurrencia en el 2016. Han invertido millones de dólares en Florida, especialmente en campañas para atraer a los latinos en un estado cuya diversidad demográfica hace caras las labores políticas.

In the highly competitive world of high tech, how come nobody has ever challenged Mini Mike Bloomberg and his very average, & supposedly outdated, “stuff” that he sells to so many? Did he use his position as Mayor of New York to create what is now a monopoly? Just askin’?