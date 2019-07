WASHINGTON.- El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, canceló este martes abruptamente un viaje que tenía previsto hacer hoy a Nuevo Hampshire, EE.UU., para permanecer en la Casa Blanca, aunque su oficina aseguró que no hay motivos para preocuparse y restó importancia al incidente.

Something came up that required the @VP to remain in Washington, DC. It’s no cause for alarm. He looks forward to rescheduling the trip to New Hampshire very soon.