LOS ÁNGELES/WASHINGTON.- Varias playas de California lucieron abarrotadas este domingo, tras el levantamiento de algunas restricciones, aunque las recomendaciones de confinamiento continúan en vigor en este estado y otras partes de Estados Unidos, donde la pandemia de coronavirus sigue avanzando inexorable y los contagios se acercan al millón.

Las playas del condado de Orange, en el sur de California, se vieron repletas con miles de bañistas, que han acudido desde el viernes en medio de una ola de calor después de que las autoridades locales aliviaran las restricciones.

La estampa en algunos lugares fue similar a la de cualquier fin de semana de verano.

Según medios de comunicación, más de 40,000 personas acudieron este sábado a algunas playas, como la de Newport; un número que podría superarse este domingo.

A comienzos de esta semana la junta de supervisores del condado de Orange votó a favor de mantener abiertas algunas playas y zonas al aire libre, aunque sus aparcamientos seguirían cerrados.

I can’t be more clear about this: This weekend, more than ever, you need to stay home. Beaches remain closed. Public trails remain closed. Sports and recreation facilities are closed. Unnecessary trips put lives at risk. It's that simple. pic.twitter.com/VDKpeK5a5K

En contraste, las playas del condado de Los Ángeles, entre las que se incluyen las del famoso paseo de Santa Mónica y Venice, permanecen vacías por la insistencia de las autoridades locales de no relajar las medidas y de mantenerlas cerradas.

We won’t let one weekend undo a month of progress.



While the sunshine is tempting, we’re staying home to save lives.



The places we love — our beaches, hiking trails — will still be there when this is over.



And by staying home, we’re making sure our loved ones will be too.