Militar abatido tras abrir fuego en una tienda de Maryland

WASHINGTON.- Este martes, un médico de la Fuerza Naval de Estados Unidos abrió fuego contra dos personas en un establecimiento de la zona de Riverside Tech Park, Frederick, Maryland, quien finalmente fue abatido a tiros en una base militar.

Jason Lando, jefe del departamento de Policía de la localidad de Frederick informó en rueda de prensa que un hombre de unos 38 años de edad entró en una tienda de la localidad donde abrió fuego y alcanzó a dos hombres que resultaron heridos.

Tras el tiroteo, el sospechoso se trasladó a Fort Detrick, a unos 10 minutos, donde el personal de esa base militar lo mató a disparos.

Los dos heridos se encuentran en estado grave y han sido traslados a un hospital.

Por el momento, las autoridades desconocen la causa del ataque.

The U.S. Navy can confirm there was an active shooter incident at Fort Detrick, MD involving U.S. Navy Sailors. The shooter, a Navy Hospital Corpsman, is deceased. We will continue to update with additional details as the situation evolves.