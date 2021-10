Mueren en Florida 3 hombres tras ser atacados por compañero de trabajo

Un hombre golpeó y acuchilló a varios compañeros de trabajo en Florida, al menos tres perdieron la vida

MIAMI, Florida.- Este domingo, medios de comunicación locales dieron a conocer que un hombre golpeó y acuchilló a tres compañeros de trabajo después de sostener una discusión con uno de sus superiores, en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con la información dada a conocer, en las primeras horas del sábado, Shaun Runyon, de 39 años de edad, quien trabajaba para una empresa de electricidad, sostuvo una discusión con su supervisor y que, tras golpearlo, huyó de su lugar de trabajo.

Horas más tarde, Runyon llegó a la vivienda que la empresa alquila para sus empleados en la ciudad de Davenport, entró al lugar con un bate de béisbol en una mano y en la otra llevaba un cuchillo.

Sheriff Judd briefed the media today, Saturday, October 2nd, about a triple homicide that occurred in unincorporated Davenport. After a two hour manhunt the suspect, 39-year-old Shaun Runyon who worked for J&B Electric, Inc. has been captured. https://t.co/HbledPBNLA