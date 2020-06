MIAMI, Florida, EE.UU.- La junta municipal de Miami decidió que, a partir de este viernes, salir a la calle o acudir a lugares públicos sin cubrebocas en Miami será castigado con una multa que va de los 50 a los 500 dólares, como una medida para frenar el repunte de casos de Covid-19.

Los contagios han repuntado no solo en Miami sino también en todo el estado de Florida, donde el número de casos ha aumentado en más de 10,000, para llegara a 114,018 contagiados, y 3,327 fallecimientos.

Con respecto al uso de cubrebocas, algunos condados y ciudades de Florida han decretado su uso obligatorio, sin embargo, otros solo lo recomiendan o evitan pronunciarse al respecto.

El republicano Ron DeSantis, gobernador de Florida, y fiel seguidor de las directrices del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha emitido una orden de usar mascarillas para todo el estado, con el argumento de que la situación de la pandemia no es homogénea en el territorio.

This isn't about politics, this is about keeping people safe and healthy. Thank you @ChrisCuomo for having me on last night to dicsuss the importance of mitigating the spread https://t.co/sERZAhezr4