Muro construido por simpatizantes de Trump a punto de caer al río Bravo

WASHINGTON.- Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó un muro construido por sus simpatizantes en la frontera con México y aseguró que el objetivo del grupo era perjudicar su imagen, ya que la barrera está a punto de derrumbarse.

I disagreed with doing this very small (tiny) section of wall, in a tricky area, by a private group which raised money by ads. It was only done to make me look bad, and perhsps it now doesn’t even work. Should have been built like rest of Wall, 500 plus miles. https://t.co/L8RUPCAhqc