Nancy Pelosi: “Quizás (Trump) quiera tomar un sabático”

WASHINGTON (AP) — La presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi cuestionó abiertamente el jueves si Donald Trump está capacitado para la presidencia, sugiriendo que el presidente necesita una “intervención” por parte de su equipo o familia, un día después de que tuvieran una confrontación en la Casa Blanca.



El presidente republicano y líderes demócratas se pusieron a la defensiva un día después de que Trump se fue intempestivamente de una reunión en la Sala del Gabinete exigiendo que los legisladores dejen de investigarlo antes de poder trabajar con ellos para mejorar la infraestructura del país y otros asuntos. Para el jueves, mientras el Congreso se preparaba para el feriado por el Día de los Caídos, ambos lados cuestionaron la estabilidad el uno del otro, con el presidente insistiendo en Twitter que estuvo calmado cuando salió de la reunión en la Casa Blanca.

I was extremely calm yesterday with my meeting with Pelosi and Schumer, knowing that they would say I was raging, which they always do, along with their partner, the Fake News Media. Well, so many stories about the meeting use the Rage narrative anyway – Fake & Corrupt Press!