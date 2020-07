No estoy perdiendo... las encuestas son falsas, asegura Donald Trump

WASHINGTON. — Durante una entrevista para la televisión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso prometer públicamente que respetará los resultados de las elecciones de noviembre, incluso desestimó la ventaja que algunas encuestas le dan a su rival demócrata Joe Biden.

"Tendré que ver, sabes, tendré que ver", dijo Trump al presentador Chris Wallace en una entrevista con ”Fox News Sunday”.

“No voy a decir que sí, y no voy a decir que no, al igual que me negué a hacerlo en las elecciones pasadas”, agregó el mandatario.