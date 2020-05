Nueva etiqueta de alerta a un tuit de Trump

WASHINGTON. — Poco antes de la medianoche del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su cuenta de la red social Twitter un mensaje sobre el conflicto en Mineápolis, por la muerte de un afroestadounidense a manos de la policía.

Twitter añadió al mensaje del presidente Trump una advertencia, alegando que violó las nomas de la plataforma sobre "enaltecimiento de la violencia".

Trump, un activo usuario de Twitter, está en conflicto con la empresa desde principios de esta semana, cuando la plataforma aplicó verificaciones de hechos a dos de sus publicaciones sobre el voto por correo.

El tercer tuit señalado comenzó como un mensaje de ánimo al gobernador de Minesota en el tercer día de protestas violentas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense esposado que suplicaba poder respirar mientras un policía blanco lo inmovilizaba poniéndole la rodilla sobre el cuello.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!