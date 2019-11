LOS ÁNGELES, California, EE.UU. – Las autoridades locales informaron que una persona murió y al menos cinco más resultaron heridas este jueves durante un tiroteo registrado en la escuela secundaria Saugus, en Santa Clarita, California, Estados Unidos. Según informes de la Policía, el atacante fue detenido.

This is still a very active situation. Reports of approximately 5 victims being treated. Parents, deputies are on scene everywhere protecting your children.