Nuevo ataque de Trump a legisladoras demócratas

WASHINGTON. — El presidente Donald Trump se ha negado a disculparse por sus tuits en que llama a legisladoras demócratas a “regresar de donde vinieron” y más bien el lunes insistió en que son ellas las que deben pedirle perdón a él.

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!