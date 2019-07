Nuevo ataque de Trump contra congresistas, las califica de “proterroristas”

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump mantuvo hoy su polémica con cuatro congresistas demócratas, cuyas declaraciones afirmó que van contra Israel y Estados Unidos, al tiempo que afirmó que tienen un carácter proterroristas.

The Democrat Congresswomen have been spewing some of the most vile, hateful, and disgusting things ever said by a politician in the House or Senate, & yet they get a free pass and a big embrace from the Democrat Party. Horrible anti-Israel, anti-USA, pro-terrorist & public…..



En uno de sus mensajes en la red social Twitter de la mañana de este martes, el mandatario señaló que las congresistas demócratas han estado arrojando algunas de las más viles, odiosas y asquerosas cosas que un político haya dicho jamás en la Cámara de Representantes o el Senado.



La pugna declarativa se da en el marco de la carrera por renovar la presidencia estadounidense, donde justo en un año, el Partido Demócrata seleccionará a su abanderado presidencial en la convención programada para celebrarse en Wisconsin.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……