Nuevo ataque de Trump contra medios de comunicación y China

WASHINGTON.- La mañana de este viernes, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, lanzó un nuevo ataque contra el conglomerado Comcast Corporation, NBC News, división de noticias de la cadena de televisión National Broadcasting Company, así como a la cadena de televisión Cable News Network (CNN).

Concast (@NBCNews) and Fake News @CNN are going out of their way to say GREAT things about China. They are Chinese puppets who want to do business there. They use USA airwaves to help China. The Enemy of the People!