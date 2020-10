PEKÍN, China. – Durante una entrevista con el periódico The New York Times, Alex Gibney señala que en su nuevo documental "Totally Under Control" (Totalmente bajo control), se expone la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de Covid-19 como "una historia de asombrosa incompetencia".

Gibney y dos codirectores filmaron este año el documental, en el que se contrasta la respuesta al coronavirus en Corea del Sur con la de Estados Unidos, donde en enero, el presidente Donald Trump declaró que el brote estaba “totalmente bajo control“, frase que la película usa como título, según el artículo del diario.

“Un amigo mío murió a causa de la Covid, otro estuvo dos semanas conectado a un ventilador. Tenía otros dos amigos que intentaron desesperadamente ingresar a los hospitales, fueron rechazados, no pudieron hacerse las pruebas“, narró Gibney a Sheryl Gay Stolberg, autora del artículo.

El estadounidense dijo que se le "ocurrió que había algo profundamente equivocado en la respuesta federal a la Covid".

Alex Gibney explicó que su documental se centra en los primeros días del brote, cuando se pudo haber evitado mucho dolor y sufrimiento.

El filme muestra una entrevista con Rick Bright, el denunciante que desde la administración federal suplicó a los altos mandos del gobierno de Estados Unidos que se tomaran la pandemia más en serio, según Stolberg.

Un comentario de CNN sobre el documental señaló que “Totalmente bajo control” es, de alguna manera, una gran colección de las fallas y errores del gobierno federal de EE.UU. relacionados con la Covid-19.

Esas entrevistas mostradas en el documental aprovechan una serie de voces aleccionadoras que opinan sobre cómo las consideraciones políticas conducen a una respuesta ineficaz, sostuvo CNN.