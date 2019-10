Nuevo tiroteo en EE.UU., ahora en California, deja 3 muertos y 9 heridos

LOS ÁNGELES, California, EE.UU.- El Departamento de Bomberos de Long Beach, California, EE.UU., informó que al menos 3 personas murieron hoy y 9 resultaron heridas en un tiroteo.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL