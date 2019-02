Nuevos ataques de Donald Trump contra la prensa de Estados Unidos

WASHINGTON. (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló este miércoles sus ataques a la prensa al señalar que “nunca ha sido más falsa de lo que es hoy en día” y lamentar que está “totalmente fuera de control.”

The Press has never been more dishonest than it is today. Stories are written that have absolutely no basis in fact. The writers don’t even call asking for verification. They are totally out of control. Sadly, I kept many of them in business. In six years, they all go BUST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de febrero de 2019