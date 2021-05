Gobernantes y políticos de NY, de rodillas 9.29 minutos por George Floyd

NUEVA YORK, Nueva York.- La mañana de este martes, autoridades y líderes políticos de Nueva York se arrodillaron durante 9 minutos y 29 segundos en memoria de George Floyd, el afroamericano asesinado hace un año por un policía blanco que le hincó la rodilla en el cuello durante ese lapso de tiempo: 9 minutos y 29 segundos.

El evento estuvo encabezado por el activista Al Sharpton, dirigente de la organización National Action Network, así como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio; varios de los candidatos a sucederlo en el cargo y responsables locales que trabajan en la lucha contra el racismo.

"George Floyd should go down in history that broke the neck of police racism, police brutality, and police illegality," Reverend Al Sharpton said during a rally held in Minneapolis on Sunday by the George Floyd Memorial Foundation. https://t.co/sAVLT6KnIx pic.twitter.com/9541WfNGIu