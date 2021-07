NYT: Llamó Trump al Fiscal para alterar el resultado electoral

NUEVA YORK, Nueva York.- Este viernes el periódico The New York Times publicó un artículo, en el que asegura que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump presionó al Departamento de Justicia para decir que hubo corrupción en las elecciones de noviembre de 2020 y, de esa manera, deslegitimar el proceso electoral, aun sin pruebas de fraude.

Breaking News: Donald Trump pressed Justice Department officials in December to say the 2020 election was corrupt to help him try to overturn the results, documents show. https://t.co/aAiX7Xhr1t