WASHINGTON.- A la quinta audiencia pública de la Cámara de Representantes, en el proceso de investigación de juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump, acudieron una exasesora de la Casa Blanca y un diplomático.

Testificaron ante los legisladores del Comité de Inteligencia la exasesora en Rusia de la Casa Blanca, Fiona Hill, quien renunció al cargo en agosto pasado, y el consejero para Asuntos Políticos de la embajada de Estados Unidos en Ucrania, David Holmes.

Las investigaciones de juicio político o “impeachment“, dirigido por legisladores demócratas, contra Trump iniciaron luego que un denunciante anónimo presentó una queja sobre el contenido de una llamada telefónica entre el presidente estadounidense y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, realizada el 25 de julio pasado.

“Esta es una narrativa ficticia que ha sido perpetrada y propagada por los propios servicios de seguridad rusos“, aseveró la exfuncionaria de la Casa Blanca.

“Me niego a ser parte de un esfuerzo por legitimar una narrativa alternativa de que el gobierno ucraniano es un adversario estadounidense y que Ucrania, no Rusia, nos atacó en 2016“, subrayó.

Hill es una de los pocos exfuncionarios de la Casa Blanca que han acudido a testificar ante la Cámara de Representantes, “creo que aquellos que tienen información que el Congreso considera relevante tienen la obligación legal y moral de proporcionarla”, sostuvo.

Por otra parte, Davis Holmes también testificó este jueves pero, a diferencia de Hill, él aseguró que escuchó al presidente Trump preguntar al embajador de Estados Unidos en la Unión Europea, Gordon Sondland, sobre el curso de las “investigaciones” durante una conversación por teléfono celular el 26 de julio pasado. El colorido intercambio no se parecía a nada que hubiera oído antes, dijo Holmes en una declaración previa durante una audiencia a puerta cerrada.

I have been watching people making phone calls my entire life. My hearing is, and has been, great. Never have I been watching a person making a call, which was not on speakerphone, and been able to hear or understand a conversation. I’ve even tried, but to no avail. Try it live!