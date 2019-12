NACIONES UNIDAS.- Naciones Unidas estimó en dos billones de dólares (bdd) el monto anual que en el mundo se paga por sobornos, y en 2.6 bdd la cifra a que asciende el robo mediante la corrupción, cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Día Internacional contra la Corrupción, precisó que los países en desarrollo pierden por la corrupción 10 veces más que el dinero dedicado oficialmente al desarrollo.

“Ningún país, región o comunidad es inmune“, señaló Naciones Unidas para la cual este tipo de prácticas afecta de manera negativa a todos e impide en consecuencia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Por su parte el papa Francisco en su cuenta de Twitter se sumó a esta jornada y señaló que “la corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos.”

“La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos“, escribió en su tuit.

A su vez, Transparencia Internacional (TI), acreditada por sus acciones anticorrupción, advirtió que “la corrupción es uno de los mayores obstáculos para garantizar la efectividad de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.”

Advirtió que “en países en los que impera la corrupción, el financiamiento internacional para la protección del medioambiente está en riesgo, y también se crean las condiciones para crímenes como la tala y la minería ilegal y, en muchos casos, el asesinato de activistas ambientales.”

Llamó a reafirmar el Objetivo de Desarrollo Sustentable 16: “la corrupción es un obstáculo para diseñar y ejecutar políticas a favor del ambiente, la igualdad y el desarrollo de todos los países.”

“Si se reduce la corrupción que afecta a las inversiones y acciones climáticas, se incrementará la confianza y aumentará el volumen de recursos destinados a la protección ambiental“, señala dicho Objetivo.

