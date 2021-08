ONU requiere 187.3 mdd para ayudar a víctimas del terremoto en Haití

Los recursos se destinarán a atender necesidades de la población, como agua y saneamiento, salud, alimentos, protección y atención temprana

PUERTO PRÍNCIPE, Haití.- A través de un comunicado, emitido este miércoles por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llamó a la comunidad internacional para reunir 187.3 millones de dólares para brindar ayuda a las más de 800,000 personas que resultaron afectadas por el terremoto de magnitud 7.2, que se registró el 14 de agosto en Hiatí.

