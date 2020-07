PORTLAND, Oregon, EE.UU. — Alcaldes de siete ciudades importantes de Estados Unidos apelaron al Congreso para que declare ilegal el envío de agentes federales militarizados a sus ciudades en las que rechazan su presencia.

Un vídeo tomado en las primeras horas del martes muestra a los agentes en Portland cuando lanzan gases en una calle para dispersar a los manifestantes y se escuchan varios estruendos.

El alcalde de Portland, Ted Wheeler, y la funcionaria municipal Jo Ann Hardesty pidieron una reunión el lunes por la noche con el secretario de Seguridad Nacional en funciones Chad Wolf para discutir un cese de fuego y el retiro de las fuerzas federales de la ciudad.

Horas antes, un funcionario federal dijo que los agentes militarizados permanecerían en Portland hasta que cesen los ataques al tribunal federal y que podrían enviar más agentes a la ciudad.

“No es una solución decir a los agentes federales que se retiren cuando continúan los ataques a la propiedad y el personal federal”, dijo el fiscal federal Billy Williams.

“No dejaremos sin protección el edificio para que lo destruyan personas que tienen esa intención”.

Funcionarios locales y estatales dijeron que los agentes federales no son bienvenidos.

La ciudad ha visto protestas todas las noches desde que George Floyd, un hombre negro, murió en Mineápolis el 25 de mayo tras ser detenido por la policía.

El presidente Donald Trump dijo que envió los agentes federales a Portland a poner fin a las protestas, pero las autoridades locales dicen que con ello se agrava la situación.

El envío de los agentes federales el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia, dio impulso al movimiento Black Lives Matter.

La concurrencia a las protestas había disminuido a menos de un centenar, pero desde el arribo de los agentes ha crecido a miles.

En las protestas del domingo por la noche hasta la mañana del lunes, los agentes federales lanzaron gases, granadas de aturdimiento y municiones a los manifestantes que proyectaban luces y lanzaban petardos a la corte federal en el centro de Portland.

Anarchists, Agitators or Protestors who vandalize or damage our Federal Courthouse in Portland, or any Federal Buildings in any of our Cities or States, will be prosecuted under our recently re-enacted Statues & Monuments Act. MINIMUM TEN YEARS IN PRISON. Don’t do it! @DHSgov