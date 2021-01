Piden la destitución de Donald Trump tras el ataque al Capitolio

WASHINGTON. — El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, llamó el jueves al gabinete del presidente Donald Trump a que lo destituya del cargo, luego del violento asalto del miércoles al Capitolio por parte de los partidarios del mandatario saliente.

En un comunicado, Schumer dijo que el ataque al Capitolio “fue una insurrección contra Estados Unidos, incitada por el presidente”.

“Este presidente no debería ocupar el cargo ni un día más”, añadió.

The quickest and most effective way—it can be done today—to remove this president from office would be for the Vice President to immediately invoke the 25th amendment.



If the Vice President and the Cabinet refuse to stand up, Congress must reconvene to impeach President Trump.