WASHINGTON (AP) — Los líderes de la oposición venezolana que convocaron a un levantamiento militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro recibieron el martes rápidos mensajes de apoyo de parte del gobierno estadounidense en un posible momento crucial en la crisis política de la nación sudamericana.



El vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y el asesor de seguridad nacional John Bolton expresaron su apoyo a la oposición venezolana, luego de que sus dos figuras más prominentes, Juan Guaidó y Leopoldo López, se pusieron de pie junto a soldados sublevados y llamaron al pueblo y a las fuerzas de seguridad a levantarse contra Maduro.

To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela