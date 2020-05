Pompeo y Lavrov hablan sobre control de armas nucleares y Covid-19

WASHINGTON. – Este miércoles, el Departamento de Estado dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron temas como el control de armas y la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19.

Pompeo y Lavrov discutieron los siguientes pasos en relación con los temas del control de armas, así como varios temas bilaterales de interés mutuo, incluyendo los esfuerzos mundiales para responder a la propagación de la Covid-19, se indicó en la declaración.

In my discussion with #Russian Foreign Minister Lavrov, I affirmed that we are ready to engage in arms control negotiations that advance the security of the United States and our partners. We’ll continue to push for mechanisms that are verifiable and enforceable.