Presiona Trump de nuevo a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés

WASHINGTON. – A través de su cuenta de la red social Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó de nuevo a la Reserva federal (Fed) por las altas tasas de interés.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,…..

“El alto nivel de los tipos de interés de la Fed, en comparación con otros países, mantiene el dólar alto, lo que dificulta que nuestros grandes fabricantes (…) compitan en igualdad de condiciones“, publicó Trump en Twitter.

Hace una semana, la Reserva Federal (Fed) redujo las tasas de interés un cuarto de punto, hasta el rango de entre 2 y el 2.25 %.



Trump considera que si la Fed hace “recortes sustanciales”, lograría que las compañías estadounidenses ganen “contra cualquier rival” del mundo.

….in the world, there is nobody even close, but unfortunately the same cannot be said about our Federal Reserve. They have called it wrong at every step of the way, and we are still winning. Can you imagine what would happen if they actually called it right?