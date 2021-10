Prevén una inflación prolongada

FMI pide acelerar la vacunación contra el Covid-19

WASHINGTON (EFE).— El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue considerando que la inflación global será transitoria pero admite que puede prolongarse si no se acelera el acceso global de las vacunas, aseguró Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo.

En una rueda de prensa al arranque de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM), la directora comentó la creciente preocupación por el alza generalizada de los precios en numerosos países.

“Anticipo que las presiones inflacionarias serán transitorias, pero solo si las vacunas contra el Covid-19 y la recuperación se aceleran”, indicó la titular del Fondo en la conferencia de prensa en la que remarcó que uno de los grandes factores de esta subida de precios es el agudo desequilibrio entre la oferta y la demanda en la economías avanzadas.

No obstante, insistió en que las proyecciones del organismo apuntan a que la inflación comenzará su repliegue a mediados de 2022 en las economías avanzadas hacia el rango previsto por la mayoría de los bancos centrales del 2% anual.

La institución financiera internacional rebajó el pasado martes levemente las previsiones de crecimiento global de este año al 5.9%, una décima menos que hace tres meses, debido a la variante delta del coronavirus y a los problemas en las cadenas de distribución mundiales. Dejó, por su parte, sin cambios las previsiones mundiales para 2022 en el 4.9%.

Deuda en niveles récord

El Fondo también dio a conocer su informe de “Vigilancia Fiscal” en el que advirtió que los estímulos activados por la pandemia impulsaron la deuda mundial el año pasado en 14% hasta alcanzar un récord de 226 billones de dólares.

En una conferencia de prensa, el director del Departamento Fiscal del FMI, Vítor Gaspar, destacó que además de la gran divergencia en el acceso a las vacunas, también existe una gran divergencia en la financiación con los países avanzados recibiendo condiciones más favorables y los emergentes encarando reducidos márgenes de maniobra fiscales.

En conjunto, Gaspar valoró positivamente los esfuerzos desplegados para amortiguar el impacto económico, pero subrayó que a medida que la deuda aumenta, los países tendrán que calibrar las políticas fiscales en función de sus propias circunstancias, incluida la tasa de vacunación y la fuerza de la recuperación".

México responde al FMI

La secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, aseguró que la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, opinó con mucho desconocimiento cuando se refirió el martes a las previsiones sobre el país, y dijo que el retroceso en las reformas energéticas desde hace algunos años incrementa la incertidumbre sobre la inversión privada en el sector.

La funcionaria federal dijo que la economisya del Fondo hablaba en pasado cuando, sin embargo, se está discutiendo la reforma, en alusión al proyecto que se va a debatir en el Congreso y que pretende limitar la participación del sector privado en la generación eléctrica para favorecer al Estado.

“Yo no puedo hablar del pasado cuando estoy discutiendo. Me parece que hace una opinión con mucho desconocimiento, porque no está en pasado”, añadió la secretaria en Roma, tras participar en el G20.

Gita Gopinath había comentado que la reactivación en la actividad del sector de servicios en México es una buena señal que muestra que la recuperación económica en ese país tiene una base amplia, pero añadió: “Hemos visto un retroceso en las reformas energéticas desde hace algunos pocos años, y eso ciertamente incrementa la incertidumbre y puede inhibir la inversión privada en el sector”.

Tatiana Clouthier quiso agradecer el trabajo de Italia al organizar el G20 de Sorrento presencialmente, lo que ha permitido una coordinación que favorece que el diálogo en materia de salud, en particular de vacunas, como en el fortalecimiento del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.