NUEVA YORK, Nueva York.- Un total de 76 personas fueron detenidas el sábado en Nueva York durante una protesta por un contrato que mantiene Microsoft con autoridades migratorias de EE.UU., mediante el cual varias organizaciones consideran que la empresa está permitiendo que se “emplee su tecnología en campañas racistas”.

De acuerdo con medios locales, los participantes en la protesta critican a la empresa tecnológica por hacer negocios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La protesta, realizada frente a una de las tiendas de Microsoft en la Quinta Avenida de Manhattan, fue convocada por varias organizaciones como Close the Camps (Cierren los campamentos) y el Movimiento Cosecha, que intentaron bloquear la céntrica vía.

Protesters shutting down 5th Ave!



NYC demanding that @Microsoft end its contract with ICE, as well as all other tech companies that are profiting from our suffering. pic.twitter.com/omA4MMIVHX