Queman iglesias en Canadá y derriban monumentos

violenta conmemoración del 154 aniversario de la fundación del país

MÉRIDA, Yucatán.- Este viernes, a través de las redes sociales se han dado a conocer diversas manifestaciones y protestas en Canadá, en algunos casos, motivadas por el hallazgo de restos de niños indígenas en fosas clandestinas de antiguos internados.

Ayer jueves 1 de julio, Canadá conmemoró su fiesta nacional, que marca la fecha oficial de la fundación del país el 1 de julio de 1867, en esta ocasión, con menos celebraciones de lo habitual y un espíritu sombrío tras el descubrimiento de más de 1,000 tumbas de niños indígenas sin identificar.

Tras la conmemoración, circulan desde ayer en las redes sociales vídeos de templos católicos en llamas, presuntamente como una manifestación en contra de la institución religiosa a la que acusan de sacrificar a los menores indígenas.

Dear @HawleyMO, @ScottWalker, @tedcruz and anyone else out there. Canada is going through a Kristallnacht of church fires and vandalism. Ten churches today alone. Canadian police and politicians don’t seem care — many of them actually whipped it up. Please send help. pic.twitter.com/pK8QOGsOFt — Ezra Levant 🍁 (@ezralevant) July 2, 2021

En su cuenta de la red social Twitter, el periodista Ezra Levant publicó una imagen en la que se observa un templo católico en llamas, Levant asegura que ayer mismo 10 iglesias fueron incendiadas.

🚨 | NEW: Statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth II have been toppled during protests in Canada



pic.twitter.com/JQnG9udyLa — Politics For All (@PoliticsForAlI) July 2, 2021

Por otra parte, en la cuenta de Política para todos de la misma red social, se observa un vídeo en el que un gran número de manifestantes derriban una estatua de la reina Victoria.

A young boy held his fist to the sky on the base of the Queen Victoria statue in Winnipeg on July 1 after demonstrators toppled the statue during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools. pic.twitter.com/4afEr5D4ZR — APTN News (@APTNNews) July 2, 2021

La agencia de noticias APTN News también publicó fotografías de los restos de la estatua derribada y vandalizada.

Statue of Queen Elizabeth II adjacent to Government House has also been brought down. pic.twitter.com/UCFZYYPKjy — Renée Rodgers (@ReneeRodgersCTV) July 1, 2021

En la cuenta de Twitter de la periodista Renée Rodgers también publicó una muestra de las protestas que se registraron ayer en Canadá. La comentarista de televisión publicó una fotografía de una estatua de la reina Isabel II que fue derribada durante las protestas.