Recuperan el cuerpo del piloto de una avioneta accidentada en Florida

MIAMI, Florida.- Este lunes, buzos de la Policía del condado de Palm Beach, al norte de Miami, recuperaron el cuerpo del piloto de una avioneta que se precipitó al mar el domingo por la tarde cerca de la ensenada de Boynton Beach, según confirmó la Guardia Costera de EE.UU.

Los equipos de rescate de la Policía recuperaron el cuerpo del piloto, un joven de 24 años cuya identidad aún no se ha divulgado, en aguas del Atlántico, a 1.6 kilómetros de Boynton Beach, donde esta madrugada fue hallada la avioneta.

#BREAKING @USCG, local agencies found a Piper 28 aircraft near Boynton Beach Inlet. #Miami @FAANews reports 1 person aboard. Rescuers are searching for a 24-year-old male. The aircraft crashed into the water Sun., @PBCountySheriff divers are searching. #StayTuned @MyFWC #SAR pic.twitter.com/fSqvytNd3o