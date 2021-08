Reportan tres bomberos lesionados en un incendio en California

WASHINGTON.- Las autoridades informaron este domingo que el incendio "Dixie", el tercero más grande de la historia de California, dejó al menos tres bomberos lesionados y otras tres personas desaparecidas.

