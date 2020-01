WASHINGTON. — La revelación de parte del contenido del nuevo libro de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, da un nuevo giro al juicio político contra el presidente Donald Trump, al ofrecer detalles que contradicen los argumentos de la defensa.

Bolton revela en su libro, titulado: "The Room Where It Happened; A White House Memoir" (“En el salón donde ocurrió todo: Memorias de la Casa Blanca”), que Trump le dijo que quería retener la ayuda militar a Ucrania y presionar para que investiguen al exvicepresidente Joe Biden. Los abogados de Trump hasta ahora han insistido en que el gobernante en ningún momento puso la asistencia a Ucrania como condición para las investigaciones sobre Biden y sobre su hijo.

Las revelaciones incluidas en el libro impulsaron los reclamos de los demócratas para solicitar que se permitan declaraciones de testigos en el juicio a Trump, que ahora está en manos del Senado controlado por los republicanos.

Este lunes, el juicio se reanuda con los argumentos de los abogados de Trump.

Las revelaciones incluidas en el libro de Bolton fueron publicadas por el periódico New York Times y confirmadas a la AP por una fuente conocedora del manuscrito, que pidió permanecer anónima. El libro será publicado el 17 de marzo.

Tan pronto salió publicada la versión del New York Times el domingo por la noche, los fiscales demócratas inmediatamente pidieron a los senadores insistir en que se le permita a Bolton declarar como testigo y entregar sus apuntes y otros documentos. El senador Chuck Schumer, líder de los demócratas en la cámara alta, reiteró la petición.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...