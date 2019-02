Roger Waters convoca a marcha a favor de Maduro

El músico y activista británico Roger Waters compartió una imagen en la que pide poner un alto a la “locura del gobierno de los Estados Unidos” en Venezuela. Sus comentarios desataron todo tipo de reacciones.

De igual forma, el músico aprovechó Twitter para convocar a una marcha a las afueras de la embajada de Estados Unidos, en las Naciones Unidas.

Waters concluye su tuit con el hashtag #STOPTRUMPCOUPINVENEZUELA (Alto al golpe de Trump en Venezuela).

A note from Roger:

THIS IS TODAY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

STOP THIS LATEST USG INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.

US HANDS OFF #VENEZUELA! #NICOLASMADURO #STOPTRUMPSCOUPINVENEZUELA pic.twitter.com/AFi89IGcgV

— Roger Waters (@rogerwaters) February 3, 2019