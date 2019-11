Se lleva al cabo el tradicional desfile por el Día de Acción de Gracias en Nueva York

NUEVA YORK, Nueva York.- “Hola astronauta Snoopy, estamos listos para despegar!”. Con este mensaje en Twitter, la Policía de Nueva York dio luz verde finalmente al tradicional desfile de enormes globos que por Acción de Gracias organiza la cadena comercial Macy’s y que este año estaba amenazado por el fuerte viento.

