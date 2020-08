Se registra saqueos y enfrentamientos con la Policía en Chicago

WASHINGTON.- Este lunes, las autoridades informaron que durante la madrugada, cientos de personas rompieron vidrieras, saquearon tiendas y, en al menos un incidente, intercambiaron disparos con la Policía en el área de Magnificent Mile y otros puntos del centro de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Hundreds of people swept through the Magnificent Mile and other parts of downtown Chicago early Monday, smashing windows, looting stores and clashing with police for hours https://t.co/oUd3diKaDm