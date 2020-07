Se registra un potente sismo de magnitud 7.8 en Alaska

ANCHORAGE, Alaska, EE.UU. — La noche del martes, un potente sismo remeció la península de Alaska, y se emitió una alerta de tsunami que obligó a los residentes a trasladarse a terrenos elevados; poco después, la alerta fue cancelada al no registrarse olas peligrosas.

El terremoto de magnitud 7.8 se produjo el martes a las 23:12, hora PST, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se detectó a una profundidad de 28 kilómetros, mayor de la estimada en un principio. El epicentro se situó en el mar, 105 kilómetros al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

El temblor ocasionó una alerta de tsunami para el sur de Alaska, la península de Alaska y las Islas Aleutianas, que se canceló en la madrugada del miércoles, unas dos horas después.

En vídeos compartidos en medios sociales se oían las sirenas de emergencia mientras los vecinos seguían las recomendaciones de desalojo.

En la Isla Kodiak, la escuela secundaria local abrió sus puertas a los desalojados, al igual que la iglesia católica local, según el Anchorage Daily News.

