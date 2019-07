Se registra un sismo de magnitud 4.9 en California, EE.UU.

LOS ÁNGELES, California, EE.UU.- Un nuevo temblor de magnitud 4.9 en la escala Richter volvió a sacudir este viernes el sur del estado de California, EE.UU., justo una semana después del sismo de magnitud 7.1 que pudo sentirse en la ciudad de Los Ángeles y otras localidades cercanas.



El movimiento registrado esta madrugada es el más intenso de los casi mil temblores de menor grado que se han producido esta última semana, como réplicas de los sismos de magnitud 6.4 y 7.1 de la semana pasada, indicó el Servicio Geológico estadounidense.

Ni el temblor de este viernes ni los anteriores dejaron víctimas, de acuerdo con las autoridades californianas, que recordaron, no obstante, que esos sismos suponen dos de los movimientos telúricos más importantes que ha sufrido California en las últimas décadas.

El epicentro de todos los temblores se ha registrado en los alrededores de Ridgecrest, una ciudad de unos 29,000 habitantes situada 250 kilómetros al norte de Los Ángeles y que ya fue el punto de origen del conocido como “terremoto del 4 de julio“, puesto que ese sismo coincidió con el Día de la Independencia de EE.UU. celebrado la pasada semana.



Desde entonces, la región ha sufrido una media de un temblor por minuto, 70 de los cuales han superado magnitudes de 4 en la escala Richter aunque la gran mayoría han sido de intensidad mínima, de acuerdo con los servicios geológicos.



Los expertos ya habían adelantado tras el “terremoto del 4 de julio” que era probable que hubiera réplicas de la misma magnitud o incluso temblores más fuertes.

Remember, we said that the relative number of large magnitude quakes is constant, and more M5s in the sequence would be normal. This morning’s M4.9 is normal and it’s having its own aftershocks https://t.co/Q1FejGJvUI