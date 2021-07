Se registra un sismo de magnitud 8.2 en aguas de Alaska

PEKÍN, China.— El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés), registró este jueves un terremoto de magnitud 8.1 grados en aguas del sur de Alaska, Estados Unidos, que el Servicio Geológico Nacional de EE.UU. registró con una magnitud de 8.2.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico se registró a las 14:15 horas (hora de Pekín) del jueves.

El informe señala que el epicentro se registró a una profundidad de 10 km y se ubicó en los 55.40 grados latitud Norte, 158.00 grados longitud Oeste, señaló el CENC.

Por su parte, el Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos (USGS) registró el movimiento con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, a las 22:15 horas (hora de Washington) del miércoles.

De acuerdo con el USGS el sismo ocurrió cerca de Sandpoint, al este de las islas Aleutianas, y a una profundidad de 32 kilómetros, lo que origino que se emitiera una alerta de tsunami para Hawái.

Tras el terremoto, se registraron media docena de temblores de menor intensidad y diferente profundidad en la misma región, a unos 120 kilómetros de Chignik, Alaska, de los que el más fuerte alcanzó una magnitud de 6.2 y cuyo hipocentro se registró a 42 kilómetros de la superficie.

El más superficial de ellos, a 5 kilómetros de profundidad, alcanzó una magnitud 5.6 y se registró a las 22.32 hora local.

También se emitió una alerta de tsunami para la península de Alaska.

Después de las evaluación, las autoridades de EE.UU. suspendieron la alerta de tsunami que fue emitido horas antes, tras registrarse un fuerte terremoto de magnitud 8.2 frente a Las Islas Aleutianas de Alaska.

All #Tsunami alerts for the #Alaska coastline have been cancelled.



Remember, strong and unusual currents may continue for several hours. If you have damage, please report it to your local officials.



Stay safe, get some rest, and we'll keep the watch for you. Good night. https://t.co/wzUBu4ysK3