Se registra un tiroteo en Mineápolis con saldo de un muerto y 11 heridos

MINEÁPOLIS, Minesota, EE.UU. — En los últimos minutos del sábado, se registró un tiroteo en Mineápolis, que dejó una persona sin vida y 11 heridas.

El tiroteo comenzó poco antes de la medianoche en el vecindario Uptown de Mineápolis, una zona de gran actividad nocturna, llena de bares, restaurantes y tiendas.

Al principio, la policía informó que 10 personas habían sido hospitalizadas con “heridas de diversa gravedad”, pero corrigió las cifras en un tuit publicado poco después de las 3 de la madrugada. El hombre falleció en el hospital, no en la escena, señalaron las autoridades. Ninguna de las heridas era considerada potencialmente mortal.

La policía dijo que cree que hubo más de un agresor, descritos como “individuos a pie”. No se han realizado arrestos y las autoridades no han dicho que pudo haber causado el tiroteo. Todos los heridos eran adultos.

Un vídeo publicado en Facebook mostraba la escena tras el tiroteo. Se oían gritos y se veían pequeños grupos de personas, algunas inclinadas sobre víctimas en el piso antes de que llegaran varios policías en bicicleta para atenderlas.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds