WAUKESHA DEL SUR, Wisconsin, EE.UU.- Al finalizar el largo descanso por el Día de Acción de Gracias, la mañana de este lunes, se registró un reporte de disparos en el interior de la escuela secundaria Waukesha del Sur, donde una persona fue arrestada.

Medios locales han publicado a través de sus sitios en internet que uno de los alumnos llegó a la escuela con un arma de fuego.

Poco después de las diez de la mañana se escucharon disparos que, al parecer, correspondían a un enfrentamiento entre el alumno y un empleado de seguridad de la escuela.

so my school had an active shooter and now we are stuck in the building pic.twitter.com/cd6ijz31Gq

En la cuenta de la red social Twitter de @myriamjxramillo, publicó que un “tirador activo” se encontraba en el interior del colegio.

This is an isolated incident. We are not seeking anybody else we have no other persons of interest. We are in the investigative stage right now as the scene is stabilized