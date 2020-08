Se registran sismos en Puerto Rico y Rusia

SAN JUAN, Puerto Rico.- Este viernes, la Red Sísmica de Puerto Rico informó que se registró un sismo de magnitud 4.8 que sacudió el sur del país sin causar daños de gravedad o la pérdida de vidas humanas.

La agencia detalló que el sismo se registró exactamente a las 23:57 hora local de la noche del jueves (3:57 GMT del viernes) a 7.4 kilómetros al sureste de Guayanilla.

El sismo, de magnitud 4.8, se localizó en el punto situado entre la latitud 17.9 y longitud -66.7, a una profundidad de 12 kilómetros.

Debido a las características del movimiento telúrico, no se emitió alerta de tsunami para Puerto Rico ni para las Islas Vírgenes.

La Red Sísmica reportó varios temblores de cierta intensidad en el sur de Puerto Rico durante las últimas horas, el último a las 08:11 hora local (12:11 GMT) de magnitud 2.2 a 14.6 kilómetros al sur de Guánica.

Las autoridades señalan que los temblores de las últimas horas son la secuencia sísmica de la actividad que se registra en el sur de Puerto Rico desde finales de diciembre de 2019.

El sismo más potente fue el registrado el 7 de enero de 2020, de magnitud 6.4, que causó daños en edificios y viviendas de varios municipios del sur de Puerto Rico.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se comunicó con los alcaldes de la zona afectada, quienes le indicaron que no se habían registrado daños graves.

"En comunicación con alcaldes del sur. Todo bien hasta el momento gracias a Dios. Manejo de Emergencias está alerta para cualquier asistencia. Permanezcan tranquilos. Todo en orden", señaló a través de las redes sociales la jefa del Ejecutivo.

La alcaldesa de Ponce -la principal ciudad del sur de Puerto Rico-, María Meléndez, indicó también por medios de las redes sociales que varios edificios sufrieron daños, aunque sin riesgo de problemas estructurales o colapso.

With the most recent earthquake, different buildings in Ponce have been affected. You can see here the Martinó Building on Torres Street and Concordia Corner in Villa Street.



We are preparing the corresponding evaluations and reports about the earthquake’s damage. pic.twitter.com/ejcCjfCjNw