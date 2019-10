WASHINGTON.- Si alguno de los aspirantes demócratas a la Casa Blanca fuera elegido en las elecciones del próximo año la economía de EE.UU. colapsaría, aseguró el presidente estadounidense, Donald Trump, en reacción al debate presidencial demócrata del martes por la noche.

Our record Economy would CRASH, just like in 1929, if any of those clowns became President!

“Nuestra economía récord colapsaría, como en 1929, si alguno de esos payasos se convirtiera en presidente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, en la que calificó a los candidatos de “payasos”.



Para Trump, ninguno de los contendientes presidenciales demócratas podría derrotarlo en las elecciones de 2020, por esa razón los demócratas están tratando de destituirlo “ilegalmente”, señaló el mandatario.

You would think there is NO WAY that any of the Democrat Candidates that we witnessed last night could possibly become President of the United States. Now you see why they have no choice but to push a totally illegal & absurd Impeachment of one of the most successful Presidents!