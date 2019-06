NUEVA YORK, Nueva York.- El prestigioso periódico “The New York Times” anunció que dejará de publicar viñetas políticas en su edición internacional a partir del 1 de julio, como ya ocurre con el diario nacional, tras una polémica surgida en abril, cuando se publicó un dibujo que fue tachado de antisemita y generó protestas.

